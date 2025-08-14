Роспотребнадзор подал в суд на кантемировский водоканал из-за качества воды

Причиной такого решения стало ненадлежащее качество подаваемой в краны граждан питьевой воды.
Пресс-служба райсуда сообщает, что анализ воды провел Центр гигиены и эпидемиологии. По итогам работы выяснилось, что МУП «Кантемировский водоканал» не осуществляет производственный контроль качества воды.
Суд обязал ресурсоснабжающую организацию в течение месяца устранить нарушения санитарного законодательства. От водоканала требуется разработать и согласовать программу производственного контроля качества питьевой воды, а также заключить договор для проведения лабораторных исследований и испытаний.