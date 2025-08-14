Ричмонд
Башкирия экспортировала в Казахстан крупную партию льна

Башкирия экспортировала в Казахстан крупную партию льна.

Источник: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

Сельхозпредприятие Хайбуллинского района экспортировало в Казахстан 322 тонны продовольственного льна, сообщили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Отобранные специалистами пробы подкарантинной продукции прошли энтомологические и гербологические исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории.

«По результатам экспертиз опасных карантинных организмов в образцах масличной культуры не выявлено», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал «Башинформ».