«Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр». Белорус покорил TikTok, встретив глухаря в лесу

Белорус покорил TikTok встречей с глухарем в лесу, набрав 1,1 млн просмотров.

Источник: Комсомольская правда

Белорус покорил TikTok встречей с глухарем в лесу, набрав 1,1 миллиона просмотров.

Белорус сообщил, что намеревался в лесу собрать лисички, но на его пути неожиданно возник глухарь.

«Хотел собрать лисички, но тут такой “динозавр”. Что делать?» — в шутку поинтересовался блогер.

Во время встречи птица издавала звуки, которые похожи на токанье или токование. Видео уже успело набрать 1,1 миллиона просмотров и около 2800 комментариев. Одна из пользовательниц допустила, что, возможно, птица приняла мужчину за самку. Некоторые из пользователей писали, что мужчину встретил сам хозяин леса и это непременно к удаче.

«Редкий звук, красивая птица, вам повезло», — отмечали пользователи, комментируя видео.

Ранее белорус опубликовал видео целого поля аистов и восхитил TikTok: «Сколька бацяноў, нiколi ў жызнi стока не вiдзеў».

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Медовый Спас, когда говорят «У первого Спаса всего в запасе».

А еще мы узнали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.