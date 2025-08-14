«Хотел собрать лисички, но тут такой динозавр». Белорус покорил TikTok, встретив глухаря в лесу

Во время встречи птица издавала звуки, которые похожи на токанье или токование. Видео уже успело набрать 1,1 миллиона просмотров и около 2800 комментариев. Одна из пользовательниц допустила, что, возможно, птица приняла мужчину за самку. Некоторые из пользователей писали, что мужчину встретил сам хозяин леса и это непременно к удаче.