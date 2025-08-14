В честь 302-летия! Полная программа Дня города Екатеринбурга

Уральская столица в предстоящие выходные празднует 302 день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках, как центре Екатеринбурга, так и в отдаленных районах. Хедлайнером вечерней концертной программы станет певица Алсу, а завершится празднование мощным фейерверком. Подробнее о насыщенной программе Дня города в Екатеринбурге — в материале «АиФ Урал».
Главные сцены.
Екатеринбург с размахом отпразднует очередной день рождения. Мероприятия пройдут на нескольких площадках, но основной станет Исторический сквер. В 12:30 на его сцене состоится официальное открытие праздничной программы. Первыми на сцену выйдут около 20 пар молодоженов — участников традиционной городской свадьбы.
С 14:00 до 16:00 пройдет международный фестиваль духовых оркестров, а в 19:00 — финал XXVIII общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», в котором примут участие 14 девушек. В 21:30 на главную праздничную сцену выйдет хэдлайнер Дня города — известная российская певица Алсу.
Впервые часть мероприятий Дня города пройдут на новой площадке — на улице Архангела Михаила, где состоится фестиваль «Энергия» с авиашоу, стантрайдингом, мотофристайлом, выставкой автомобилей и техники, чемпионатом по роллер-спорту и концертом с участием Леши Свик, Мота и Gayazovs Brothers. С 12:00 до 23:00 можно будет увидеть выставку победителей ралли «Дакар». С 12 до 18 часов — принять участие в мастер-классах от профессиональных спасателей и посетить интерактивные зоны. Концерт начнется в 18 часов, на нем также выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Jakone и Kilian.
С 12:00 до 12:30 на Площади Труда пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину.
В ЦПКиО имени Маяковского с 9 утра до 16 часов состоится смотр-конкурс профессионального мастерства пожарных и спасателей «Лучший караул (смена) пожарно-спасательного подразделения Свердловской области».
Выставка автомобилей и Фиксики.
С 11 до 15 часов на улице Бориса Ельцина разместится выставка ретроавтомобилей и пройдет открытие чемпионата России по ралли «Эковер». А на площади 1905 года в это время стартует фестиваль «Завод», посвященный промышленности уральской столицы. На сцене на главной площади выступят Фиксики и Слава Скрипка.
В Парке Литературного квартала с 12 до 19 часов ждут юных екатеринбуржцев на детской театральной площадке, где спектакли покажут актеры пяти театров региона.
На площадке перед ККТ «Космос» в 10 утра начнется турнир по баскетболу 3 на 3. На Октябрьской площади с 12:00 до 22:00 будет работать арт-пространство «Горожане», где готовят для гостей множество активностей, в том числе танцевальных. Специальным гостем программы станет- DJ Project S-BROTHER-S из Москвы. Также на «Сцену 360» выйдут группы «АВАНГАРД ЛЕОНТЬЕВ», Cantadora, mooria, «Джедаи» и другие.
Кроме того, в Екатеринбурге до 24 августа можно посетить фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» на набережной Исети, с 15 по 22 августа — Чемпионат России по боксу среди мужчин во Дворце игровых видов спорта.
Завершит праздничную программу фейерверк над акваторией Городского пруда.
В 22:30 прогремят 500 залпов, салют будет продолжаться около шести минут. Ожидается, что в праздновании Дня города Екатеринбурга примут участие около полумиллиона человек.
Кстати, в День города 16 августа проезд в общественном транспорте Екатеринбурга будет бесплатным, также в этот день отменена плата за парковки.