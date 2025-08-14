В честь 302-летия! Полная программа Дня города Екатеринбурга

Впервые часть мероприятий Дня города пройдут на новой площадке — на улице Архангела Михаила, где состоится фестиваль «Энергия» с авиашоу, стантрайдингом, мотофристайлом, выставкой автомобилей и техники, чемпионатом по роллер-спорту и концертом с участием Леши Свик, Мота и Gayazovs Brothers. С 12:00 до 23:00 можно будет увидеть выставку победителей ралли «Дакар». С 12 до 18 часов — принять участие в мастер-классах от профессиональных спасателей и посетить интерактивные зоны. Концерт начнется в 18 часов, на нем также выступят Mary Gu, Big Baby Tape, Jakone и Kilian.