Вода не уходит: более 10 жилых домов залиты водой в Красноярском крае

«На сегодняшний день в зоне подтопления остаются 12 жилых и 265 дачных домов, а также более 400 приусадебных участков в трех муниципальных образованиях», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в селе Зыково остаются в воде 76 приусадебных участков, а в Березовском районе подтопленных домов уже нет. В зоне подтопления в Емельяновском районе края семь приусадебных участков, но сохраняются два перелива автодорог.
Как стало известно, в Железногорск для оказания помощи жителям из Красноярска направлены дополнительно мотопомпы от краевого учреждения «Спасатель».
Напомним, что из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат. Сотни домов оказались в зоне подтопления, а также залиты мосты и автомобильные дороги. Жители из затопленных районов Железногорска были эвакуированы.