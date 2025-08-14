Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вода не уходит: более 10 жилых домов залиты водой в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 августа, ФедералПресс. В Красноярском крае продолжается откачка воды из затопленных домов и с участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На сегодняшний день в зоне подтопления остаются 12 жилых и 265 дачных домов, а также более 400 приусадебных участков в трех муниципальных образованиях», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в селе Зыково остаются в воде 76 приусадебных участков, а в Березовском районе подтопленных домов уже нет. В зоне подтопления в Емельяновском районе края семь приусадебных участков, но сохраняются два перелива автодорог.

Как стало известно, в Железногорск для оказания помощи жителям из Красноярска направлены дополнительно мотопомпы от краевого учреждения «Спасатель».

Напомним, что из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Березовка, Есауловка, Кантат, Кача и Тартат. Сотни домов оказались в зоне подтопления, а также залиты мосты и автомобильные дороги. Жители из затопленных районов Железногорска были эвакуированы.