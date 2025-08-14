Бутерброды с колбасой для свердловчан стали дороже

Вареная колбаса подорожала на 1,19% до 548,59 рубля за килограмм. Хлеб и выпечка выросли в цене на 1,58, достигнув стоимости 120,89 рубля за килограмм. Подорожало и печенье — на 1,28% (295,53 рубля за килограмм). На 2,15% поднялась цена на огурцы (95,93 рубля за килограмм).