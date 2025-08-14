Бутерброды с колбасой для свердловчан стали дороже

Вареная колбаса подорожала на 1,19% до 548,59 рубля за килограмм. Хлеб и выпечка выросли в цене на 1,58, достигнув стоимости 120,89 рубля за килограмм. Подорожало и печенье — на 1,28% (295,53 рубля за килограмм). На 2,15% поднялась цена на огурцы (95,93 рубля за килограмм).
Вместе с тем, более чем на 10% опустилась цена на картофель, капусту, свеклу и морковь. Также на несколько процентных пунктов подешевели помидоры, репчатый лук и бананы.
На доли процента поднялась стоимость литра бензина ходовых марок, дизельного топлива. По данным Свердловскстата литр АИ-92 стоит 57,51 рубля, литр АИ-95 — 61,82 рубля, АИ-98 и выше — 82,92 рубля, дизеля — 71,31 рубля.