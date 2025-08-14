Ричмонд
Эксперты раскрыли секреты идеальной жареной картошки

Специалисты Красноярского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК дали ценные рекомендации по выбору картофеля и его приготовлению.

Как выбрать правильный картофель:

Для жарки лучше подходят сорта с желтой кожурой — они более крахмалистые.

Клубни должны быть гладкими, без повреждений и темных пятен.

Проверить крахмалистость можно простым тестом: разрезать картофелину и попробовать сдвинуть половинки — если трудно, значит крахмала много.

Секреты приготовления:

Перед жаркой нарезанный картофель (кусочки не толще 1 см) следует замочить в воде на 30 минут, затем обсушить.

Для жарки эксперты рекомендуют использовать:

Рафинированные масла (рисовое, рапсовое, пальмовое);

Рафинированное подсолнечное масло;

Сливочное масло (для глубокой жарки);

Маргарин категорически не подходит для жарки.

Идеальная посуда:

Чугунная или стальная сковорода;

Широкое дно и высокие бортики;

Картофель следует распределять не более чем в 2−3 слоя;

Не накрывать крышкой во время жарки.

«Для получения золотистой корочки важно использовать правильные масла и соблюдать технологию приготовления», — отмечает Татьяна Насыпова, заведующая испытательной лабораторией.

Эти простые, но важные советы помогут красноярцам готовить по-настоящему вкусную и безопасную жареную картошку — одно из самых популярных блюд русской кухни.