Эксперты раскрыли секреты идеальной жареной картошки

Специалисты Красноярского филиала Центра оценки безопасности и качества продукции АПК дали ценные рекомендации по выбору картофеля и его приготовлению.
Как выбрать правильный картофель:
Для жарки лучше подходят сорта с желтой кожурой — они более крахмалистые.
Клубни должны быть гладкими, без повреждений и темных пятен.
Проверить крахмалистость можно простым тестом: разрезать картофелину и попробовать сдвинуть половинки — если трудно, значит крахмала много.
Секреты приготовления:
Перед жаркой нарезанный картофель (кусочки не толще 1 см) следует замочить в воде на 30 минут, затем обсушить.
Для жарки эксперты рекомендуют использовать:
Рафинированные масла (рисовое, рапсовое, пальмовое);
Рафинированное подсолнечное масло;
Сливочное масло (для глубокой жарки);
Маргарин категорически не подходит для жарки.
Идеальная посуда:
Чугунная или стальная сковорода;
Широкое дно и высокие бортики;
Картофель следует распределять не более чем в 2−3 слоя;
Не накрывать крышкой во время жарки.
«Для получения золотистой корочки важно использовать правильные масла и соблюдать технологию приготовления», — отмечает Татьяна Насыпова, заведующая испытательной лабораторией.
Эти простые, но важные советы помогут красноярцам готовить по-настоящему вкусную и безопасную жареную картошку — одно из самых популярных блюд русской кухни.