В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. Пройдут сильные дoжди с грозами, местами возможен град. Ветер усилится до 14−16 м/с, при шквалах — до 21 м/с, сообщает МЧС Новосибирска.