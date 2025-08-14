В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

С 14 по 16 августа регион накроют дoжди, грозы, град и шквалистый ветер до 21 м/с. Жителей просят соблюдать меры безопасности.
По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. Пройдут сильные дoжди с грозами, местами возможен град. Ветер усилится до 14−16 м/с, при шквалах — до 21 м/с, сообщает МЧС Новосибирска.
Пасмурная погода продлится еще несколько дней:
14 августа (четверг) — переменная облачность, ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +13…+15 °C, днём +22…+24 °C.15 августа (пятница) — кратковременные дожди и грозы. Ночью +14…+16 °C, днём до +24 °C.16 августа (суббота) — дождливая погода сохранится, температура останется на уровне пятницы.
МЧС и синоптики рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице во время гроз и сильного ветра, избегать нахождения под деревьями и возле слабо закреплённых конструкций.