Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение

С 14 по 16 августа регион накроют дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 21 м/с.

С 14 по 16 августа регион накроют дoжди, грозы, град и шквалистый ветер до 21 м/с. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды. Пройдут сильные дoжди с грозами, местами возможен град. Ветер усилится до 14−16 м/с, при шквалах — до 21 м/с, сообщает МЧС Новосибирска.

Пасмурная погода продлится еще несколько дней:

14 августа (четверг) — переменная облачность, ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди и грозы. Температура ночью +13…+15 °C, днём +22…+24 °C.15 августа (пятница) — кратковременные дожди и грозы. Ночью +14…+16 °C, днём до +24 °C.16 августа (суббота) — дождливая погода сохранится, температура останется на уровне пятницы.

МЧС и синоптики рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице во время гроз и сильного ветра, избегать нахождения под деревьями и возле слабо закреплённых конструкций.