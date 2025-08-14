Ричмонд
Вход на станцию «Лесная» будет ограничен до декабря из-за ремонта эскалаторов. Публикуем новый график работы

Режим работы станции метро «Лесная» изменится с 18 августа в связи с капитальным ремонтом эскалаторов.

Новый график затронет только будние дни. Подробности сообщили в телеграм-канале «Начальник транспортного цеха» в четверг, 14 августа.

Работы продлятся до 17 декабря. В этот период по рабочим дням вестибюль станции будет работать со следующими ограничениями:

с 08:10 до 09:30 часов вестибюль будет закрыт на вход;

с 17:15 до 19:00 часов — вход в вестибюль ограничен.

Для удобства пассажиров с 18 августа в утренние часы трасса автобусного маршрута № 60 продлевается до «Выборгской», а также усиливается троллейбусный маршрут № 31, интервал движения будет сокращен до 4 минут.

Напомним, на объявления об ограничении работы вестибюля «Лесной» читатели «Фонтанки» обратили внимание еще 2 августа. Тогда сообщалось, что режим работы станции может меняться в зависимости от пассажиропотока.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что «Василеостровскую» закроют на вход на четыре дня.