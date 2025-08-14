Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серые цапли прилетели в Петербург: это признак скорой осени

Плавни Финского залива у дамб Комплекса защитных сооружений от наводнений стали для птиц удобным и безопасным местом временной стоянки, сообщают в телеграм-канале организации.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Соцсети

В Санкт-Петербурге на мелководье у дамбы Д-3 в середине августа появились серые цапли. Эти грациозные птицы традиционно прилетают сюда в конце лета, чтобы перед дальним перелетом на юг подкрепиться и набраться сил.

Кроме серых цапель, на мелководье можно увидеть уток, лысух, галстучников, песочников и других перелетных птиц. Некоторые из них гнездятся прямо на дамбах, другие задерживаются здесь на несколько недель.

По данным орнитологов, вблизи КЗС уже зарегистрированы 47 видов пернатых, из них 21 вид обустраивает постоянные гнезда. Специалисты отмечают, что благодаря особенностям этой территории количество птиц здесь растет с каждым годом.

Власти и экологи просят петербуржцев и гостей города во время прогулок на воде соблюдать дистанцию и не тревожить пернатых. Сейчас для них идет важный этап подготовки к перелету, а для горожан — возможность полюбоваться ими, прежде чем птицы улетят на зиму.