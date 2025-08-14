Серые цапли прилетели в Петербург: это признак скорой осени

В Санкт-Петербурге на мелководье у дамбы Д-3 в середине августа появились серые цапли. Эти грациозные птицы традиционно прилетают сюда в конце лета, чтобы перед дальним перелетом на юг подкрепиться и набраться сил.
Кроме серых цапель, на мелководье можно увидеть уток, лысух, галстучников, песочников и других перелетных птиц. Некоторые из них гнездятся прямо на дамбах, другие задерживаются здесь на несколько недель.
По данным орнитологов, вблизи КЗС уже зарегистрированы 47 видов пернатых, из них 21 вид обустраивает постоянные гнезда. Специалисты отмечают, что благодаря особенностям этой территории количество птиц здесь растет с каждым годом.
Власти и экологи просят петербуржцев и гостей города во время прогулок на воде соблюдать дистанцию и не тревожить пернатых. Сейчас для них идет важный этап подготовки к перелету, а для горожан — возможность полюбоваться ими, прежде чем птицы улетят на зиму.