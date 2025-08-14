Серые цапли прилетели в Петербург: это признак скорой осени

Власти и экологи просят петербуржцев и гостей города во время прогулок на воде соблюдать дистанцию и не тревожить пернатых. Сейчас для них идет важный этап подготовки к перелету, а для горожан — возможность полюбоваться ими, прежде чем птицы улетят на зиму.