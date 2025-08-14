Жители Омской области жалуются на отсутствие муниципальных автобусов

«Такая проблема: в селе Новоселье Кормиловского района перестал ходить рейсовый автобус. Людям не на чем ухать в город и вернуться из города домой. Молодежь на выходные едут в Омск на перекладных, им легче найти знакомых на машине. Пожилым людям сложнее — не съездить в больницу среди недели Омск, так как все заняты. Вот ищут по всей деревне, кто в Омск поедет. Хвастаемся большими делами, а элементарного сделать не можем», — говорится в сообщении.