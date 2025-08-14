Жители Омской области жалуются на отсутствие муниципальных автобусов

Сегодня, 14 августа, в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть» появилились сообщения от жителей Омской области, жалующихся на преставший обслуживать их населенные пункты муниципальный транспорт.
«Такая проблема: в селе Новоселье Кормиловского района перестал ходить рейсовый автобус. Людям не на чем ухать в город и вернуться из города домой. Молодежь на выходные едут в Омск на перекладных, им легче найти знакомых на машине. Пожилым людям сложнее — не съездить в больницу среди недели Омск, так как все заняты. Вот ищут по всей деревне, кто в Омск поедет. Хвастаемся большими делами, а элементарного сделать не можем», — говорится в сообщении.
В комментарии к сообщению о подобной проблеме написала жительница Марьяновского района:
«Это очень большая проблема. Марьяновский район, поселок Москаленский — отменили вообще все автобусы с 1 июля. А сейчас пора студентов. Как жители выкручиваются? Если куда надо ехать такси с Марьяновки вызываем. А сумма приличная выходит», — сообщает в комментарии пользователь по имени Елена.
На комментарий Елены ответила администрация Марьяновского района, заявив, что с 1 по 24 августа 2025 года утверждено новое расписание, а из-за нехватки водителей некоторые маршруты временно приостановлены. Транспортное обслуживание жителей поселка Москаленский, по сообщению марьяновских чиновников, осуществляется по сокращенному муниципальному маршруту № 1 ₽ «Марьяновка — Домбай». Правда этот маршрут бывает в поселке Москаленки всего 2 раза в неделю — во вторник и в четверг по одному разу в указанные дни.