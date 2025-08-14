«Яндекс» научит исследователей применять ИИ

Участники программы изучат теоретические основы анализа данных и машинного обучения, освоят прикладные навыки работы с генеративными моделями, а также получат практические знания на реальных академических задачах. Во время обучения каждый участник будет работать над исследовательским проектом при поддержке двух менторов, эксперта из Школы анализа данных, а также специалиста из своей предметной области. Подобное обучение, как надеются в «Яндексе», ускорит внедрение ИИ в российскую науку.