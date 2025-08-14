День города в Нижнем Новгороде: куда пойти, как добраться до праздничных площадок и кто выступит на сцене

В этом году Нижнему Новгороду исполняется 804 года. До дня рождения города осталось совсем немного — и уже 16 августа нижегородцы смогут погрузиться в праздничную атмосферу. Темой праздника в этот раз станет «Герои среди нас»: его приурочат героям и памяти о подвигах прошлого и настоящего, а главными участниками торжества станут бойцы СВО и ветераны.
Где пройдут праздничные мероприятия, как будет работать общественный транспорт и куда пойти отмечать день рождения любимого города — читайте в специальной подборке сайта pravda-nn.ru.
Куда пойти.
Праздничные мероприятия начнутся днём и продлятся до самого вечера и охватят все районы города.
Нижегородский район (пл. Минина и Пожарского).
Площадь Минина и Пожарского станет главной площадкой праздника. Там уже смонтировали сцену. В программе — научные шоу от Росатома, патриотические выставки, исторические реконструкции, мастер-классы, зона «ЛизаАлерт» и концерты. В 20:30 — главное шоу «Герои». Хедлайнером станет группа Uma2rman.
Ленинский район (парковка ТЦ «Муравей»).
Праздник района-юбиляра (90 лет) начнётся с выставок и патриотических мастер-классов. Гостей ждут исторические экспозиции, арт-зоны, встречи с участниками СВО. Вечером — концерт с участием Стаса Пьехи.
Сормовский район (площадь Буревестника).
В программе — творческие мастер-классы, экскурсии, выставки и концерт с участием артистов музыкального театра. Завершит вечер выступление дуэта Filatov & Karas.
Автозаводский район (Автозаводский парк).
Посетителей ждут спортивные активности, мастер-классы, выставки и экскурсии. На сцене — ансамбли, театральные номера и шоу-программы. Хедлайнер — Юлианна Караулова.
Канавинский район (парк им. 1 Мая).
Фестиваль «Дружный Нижний», спортивные и семейные активности, мастер-классы и этноконцерты. Вечером выступит группа «Мираж».
Московский район (ФОК «Юность»).
Интерактивные зоны, мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Вечером — концерт группы «Рефлекс».
Приокский и Советский районы (парк «Швейцария»).
Историческая реконструкция, патриотические программы, выставки, джаз-фестиваль и концерты. Завершит вечер группа «Iowa».
Как будет ходить общественный транспорт.
Автобусы.
Из-за проведения торжеств в центре города перекроют несколько улиц, также изменятся маршруты общественного транспорта. Меры будут действовать на протяжении почти всего августа и коснутся площади Минина и Пожарского, Верхне-Волжской набережной, Георгиевского и Зеленского съездов.
По этом причине изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы № 13, 19, 24, 31, 40, 45, 64, 74, 90, 97, 226, 304 организуют по улицам Пискунова, Варварской в оба направления. Меры будут действовать с 12 по 20 августа.
Кроме того, с 00:01 16 августа до 07:59 17 августа электробусные маршруты Э9, Э13, Э17 будут курсировать по улицам Пискунова, Ульянова, Нестерова, Большой Печёрской до конечной остановки «Речное училище».
Автобусы № 3, 61, 70, 91 пройдут по по Похвалинскому съезду, площади Горького, улицам Ошарской и Варварской. В обратном направлении они будут двигаться по Ильинской и Малой Покровской улицам.
Автобусы № 52, 71, 95 организуют по Нижне-Волжской набережной до конечной остановки «Катер Герой». На всех временных маршрутах введут остановки.
Автобусные маршруты № 1 и 68 сократят до площади Горького, а автобус № 31 пройдет только до остановки «Водная академия».
Метрополитен.
В День города работу метро продлят до 01.00 17 августа. С 17.00 до 22.00 составы будут ездить каждые семь минут, а с 22.00 и до закрытия — каждые пять минут.
Последние поезда отправятся со станций «Парк Культуры» в 01.06, «Горьковская» — в 01.08, «Стрелка» — в 01.06 и «Буревестник» — в 01.05.
Трамваи.
В День города будет продлена работа трамвайных маршрутов, проходящих вдоль площадок, на которых будут организованы праздничные мероприятия. Это маршруты № 3 (Московский вокзал — Парк «Дубки»), № 5 (Улица Кулибина — Мыза), № 6 (Московский вокзал — Улица Лобачевского — Московский вокзал), № 7 (Московский вокзал — Улица Коммуны — Московский вокзал) и № 8 (Малышево — 52-й квартал).
Дорожные перекрытия.
Центр города.
На площади Минина и Пожарского, а также на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной ограничат движение с 15.00 5 августа до 11 августа включительно и с ночи 21 августа до 24 августа включительно.
По площади Минина и Пожарского на участке от улицы Варварской до Георгиевского съезда; по Георгиевскому съезду на участке от дома № 1 по Георгиевскому съезду до площади Минина и Пожарского ограничения введут с 12 августа до окочания дня 16 августа и с 08.00 17 августа до 18 августа включительно.
В день города — 16 августа — ограничения введут по всей центральной площади и прилегающим улицам. Так, с полуночи 16 августа и до 8 часов утра 17 августа нельзя будет проехать по площади Минина и Пожарского, по Георгиевскому съезду на участке от дома № 1 по Георгиевскому съезду до площади Минина и Пожарского; по улице Минина — на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по улице Ульянова — на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по улице Варварская — на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по улице Алексеевская ‑на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по Зеленскому съезду — на участке от дома № 9 по Почаинскому оврагу до площади Минина и Пожарского. В связи с мероприятиями ко Дню города в заречной части Нижнего Новгорода ограничат движение транспорта и парковку.
Сормовский район.
С 00.01 11 августа до 23:59 20 августа временно приостановят движение транспорта вокруг площади Буревестника. В период с 00:01 15 августа до 23:59 17 августа ограничение будет распространяться на парковку около памятника «Метеор».
С 00:01 15 августа до 23:59 17 августа нельзя будет проехать по Юбилейному бульвару на участке от улицы Ивана Чугурина до улицы Коминтерна. Кроме того, дорогу перекроют по улице Энгельса на участке от площади Буревестника до дома № 7 улицы Энгельса, а также от площади Буревестника до ТП № 3527 по улице Энгельса.
Ленинский район.
С 00:01 13 августа до 08:00 18 августа нельзя будет проехать на парковку за ТЦ «Муравей» с улиц Лейтенанта Шмидта и Героя Самочкина.
С 00:01 16 августа по 8:00 17 августа движение запретят по улице Героя Самочкина на участке от дома № 35 по проспекту Ленина до пересечения с улицей Энтузиастов, а также по улице Лейтенанта Шмидта на участке от дома № 1 до пересечения с улицей Героя Самочкина. Также ограничат въезд на парковку за ТЦ «Муравей» с проспекта Ленина на участке между домами № 31К1 и № 33.
Московский район.
С 6:00 15 августа до 22:00 17 августа нельзя будет проехать по площади у Дворца спорта «Юность». Ограничения также будут действовать на улице Ярошенко на участке от дома № 7 до дома № 3.
Канавинский район.
С 00:01 до 23:30 16 августа запретят парковку возле центрального входа в парк им. 1 мая в Канавинском районе.
Волжская регата.
16 августа в Нижнем Новгороде в акватории около катера «Герой» и Чкаловской лестницы состоится «Всероссийская Волжская регата 2025». Акватория станет центром притяжения для зрителей, участников и всех, кто интересуется парусным спортом и активным отдыхом на воде.
В программе праздника — традиционный парад парусов, ставший визитной карточкой регаты. 70 яхт одновременно стартуют от Борского и Молитовского мостов и сходятся у Стрелки, продолжая движение до канатной дороги.
Следом начнется масштабный сап-парад: более 500 участников преодолеют маршрут от метромоста по Гребнёвскому каналу до Нижне-Волжской набережной. Здесь же пройдут соревнования на сапах и биг-сапах в личном и командном зачётах, а также показательные выступления виндсерферов — напротив здания «Волжского пароходства».
Главным спортивным событием станет гонка за Кубок Всероссийской «Волжской регаты» среди взрослых и юных яхтсменов. География участников в этом году расширена — за победу поборются представители более 20 городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Архангельск, Тулу, Владимир, а также команды из Нижегородской области.
Финалом праздника станет вечерний показательный парад яхт и гидроциклов с флайбордистами, парусно-световая постановка, также в программе — яхты с подсветкой и фейерверк над акваторией.
Столица закатов.
Фестиваль «Столица закатов» продолжается в Нижнем Новгороде в новые выходные,
В пятницу, 15 августа, на набережной Федоровского выступит Durban Deep, а напротив Академии Маяк пройдет концерт саксофониста группы «Каштаны iz Berlina» Виктора Поспелова.
Суббота, 16 августа, по традиции начнется с Гастрономической Рождественской, где желающим предложат необычные блюда. Вечером того же дня на набережной Федоровского состоится танцевальный мастер-класс от Social Dance Studio. На Ярмарке выступит скрипичный дуэт «La Folia» — Ульяна Полякова и Таисия Фотина. В завершение дня у катера «Герой» сыграет диджей camznaew.
В воскресенье, 17 августа, в Кремле пройдет концерт баяниста Сергея Узякова, а на набережной Федоровского споет Яна Вятина. Последним выступлением недели порадуют нижегородцев музыканты Мария Ясремская и Дарина Пахучая напротив Академии Маяк.
Фестиваль товаров для дома на Нижегородской ярмарке.
Фестиваль товаров для дома в рамках Маркета Яндекс Маркета пройдет в Нижнем Новгороде 16 августа. На нем представят более 600 уникальных товаров, выполненных локальными и федеральными брендами. Также запланированы мастер-классы, розыгрыши призов, Dj-сеты. А специальным гостем мероприятия станет комик Илья Соболев, который подготовил для участников стендап-импровизацию.
На мероприятии представят товары для дома от мастеров и брендов со всей России, в том числе и Нижнего Новгорода. Это мебель, текстиль, фарфор, посуда, керамика, гаджеты, свечи и прочая домашняя утварь. Все они будут представлены в формате традиционной ярмарки.
Кроме того, нижегородцы смогут поучаствовать в различных мастер-классах, в том числе по созданию картин, летним букетам, арома-диффузорам, живописи на кашпо, а также по сбору чайного купажа. Все желающие также смогут пообщаться с мастерами и продавцами, все потрогать и что-то приобрести для себя. Все мероприятия запланированы на территории Нижегородской ярмарки.
Фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста».
С 15 по 17 августа в Нижнем Новгороде пройдет традиционный летний фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста». В этом году в нем примут участие от 17 до 22 аэростатов из разных регионов России. Они будут подниматься в небо по утрам и вечерам, нижегородцы также смогут приобрести билеты и попробовать полетать на воздушном шаре. Кроме того, на стадионе «Труд» пройдет ночное свечение воздушных шаров — его можно посмотреть бесплатно.
Салют.
От идеи организации салюта на День города в Нижнем Новгороде решили отказаться. Причины не сообщаются. При этом в прошлом году фейерверка 16 августа так же не было ввиду мер безопасности.
Продажа алкоголя.
На день города также ограничат продажу алкоголя. Нижегородцы и гости города не смогут приобрести алкогольную продукцию в радиусе 500 метров от праздничных площадок. Ограничения будут действовать 16 августа.
Погода.
В субботу, 16 августа, будет пасмурно, иногда будет выглядывать солнышко. Утром температура воздуха составит +18 градусов, днем воздух прогреется до +22, а к вечеру похолодает до +20 градусов. Осадков в течение дня не ожидается. Скорость ветра — до 3 м/с.