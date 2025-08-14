День города в Нижнем Новгороде: куда пойти, как добраться до праздничных площадок и кто выступит на сцене

В день города — 16 августа — ограничения введут по всей центральной площади и прилегающим улицам. Так, с полуночи 16 августа и до 8 часов утра 17 августа нельзя будет проехать по площади Минина и Пожарского, по Георгиевскому съезду на участке от дома № 1 по Георгиевскому съезду до площади Минина и Пожарского; по улице Минина — на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по улице Ульянова — на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по улице Варварская — на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по улице Алексеевская ‑на участке от ул. Пискунова до площади Минина и Пожарского; по Зеленскому съезду — на участке от дома № 9 по Почаинскому оврагу до площади Минина и Пожарского. В связи с мероприятиями ко Дню города в заречной части Нижнего Новгорода ограничат движение транспорта и парковку.