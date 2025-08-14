Буква «Ы» появилась в Выксе

Проект «Городская буква» пришел в очередной город Нижегородской области. В Выксе появилась буква «Ы». Об этом сообщили в ИРГСНО.
Арт-объект отсылает к названию города. На его лицевой стороне можно увидеть узор, который традиционно использовали как книжный орнамент. С обратной стороны — единорог, который изображен на гербе Выксы.
В старославянском алфавите буква носила название «еры». Она образовалась при объединении знака Ь или Ъ (ер) с символом И или I. Так и получалось название: ер (Ъ) + И.
Ранее в Большом Болдине появилась буква «П».