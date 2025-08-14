Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буква «Ы» появилась в Выксе

Арт-объект отсылает к имени города.

Источник: ИРГСНО

Проект «Городская буква» пришел в очередной город Нижегородской области. В Выксе появилась буква «Ы». Об этом сообщили в ИРГСНО.

Арт-объект отсылает к названию города. На его лицевой стороне можно увидеть узор, который традиционно использовали как книжный орнамент. С обратной стороны — единорог, который изображен на гербе Выксы.

В старославянском алфавите буква носила название «еры». Она образовалась при объединении знака Ь или Ъ (ер) с символом И или I. Так и получалось название: ер (Ъ) + И.

Ранее в Большом Болдине появилась буква «П».