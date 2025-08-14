Белгидромет: в выходные в Беларусь вернутся дожди и похолодает

«Погода в Беларуси этим летом отличается крайней нестабильностью. Так, предстоящая пятница станет не только финальным днем рабочей недели, но и крайним днем правления солнечного антициклона, а уже в предстоящие выходные облачные массивы атмосферных фронтов накроют территорию нашей страны. В результате чего во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы субботы — местами сильные дожди. При активном развитии атмосферных процессов в отдельных районах дожди будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром. При этом если в пятницу и субботу в стране еще сохранится умеренно теплая погода с дневными максимумами от плюс 21 градуса по северу до плюс 33 градусов по юго-западу, то уже в воскресенье вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится и на середину дня окажется в пределах от плюс 14 градусов по северу до плюс 25 градусов по югу», — отметили в Белгидромете.