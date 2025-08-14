Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спорткомплекс «Немов-центр» в Тольятти начнут строить в 2025 году

Стало известно, когда начнется строительство гимнастического центра в Тольятти.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Уже в этом году в Самарской области начнут строить спортивный комплекс «Немов-центр». Недавно стало известно, что его возведут не в Самаре, как планировалось ранее, а в Тольятти. Теперь озвучены и сроки начала строительства.

— Первый камень в строительство заложим в рамках форума «Россия — спортивная держава», — написал в своем телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона встретился с прославленным спортсменом, олимпийским чемпионом Алексеем Немовым, чтобы обсудить проект гимнастического центра и задачи, которые предстоит выполнить.

Напомним, что международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в Самарской области состоится с 5 по 7 ноября.