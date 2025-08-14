24 участка изымут в Нижнем Новгороде для строительства дублера Гагарина

Инициатором изъятия участков стал ГКУ НО «ГУАД». Для государственных нужд изымут 24 локации, расположенные на территории гаражного кооператива «Вымпел-1» в Приокском районе. Владельцам земельных участков возместят их стоимость. В случае отказа изъятие будет происходить уже через суд.