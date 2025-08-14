Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 участка изымут в Нижнем Новгороде для строительства дублера Гагарина

Все они расположены в гаражном кооперативе «Вымпел-1».

Источник: Нижегородская правда

Более 20 земельных участков в Приокском районе Нижнего Новгорода планируют изъять для строительства дублера проспекта Гагарина. Информация об этом появилась 8 августа на сайте регионального Минимущества.

Инициатором изъятия участков стал ГКУ НО «ГУАД». Для государственных нужд изымут 24 локации, расположенные на территории гаражного кооператива «Вымпел-1» в Приокском районе. Владельцам земельных участков возместят их стоимость. В случае отказа изъятие будет происходить уже через суд.

Напомним, что дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на дублере проспекта Гагарина началось строительство нового путепровода.