24 участка изымут в Нижнем Новгороде для строительства дублера Гагарина

Более 20 земельных участков в Приокском районе Нижнего Новгорода планируют изъять для строительства дублера проспекта Гагарина. Информация об этом появилась 8 августа на сайте регионального Минимущества.
Инициатором изъятия участков стал ГКУ НО «ГУАД». Для государственных нужд изымут 24 локации, расположенные на территории гаражного кооператива «Вымпел-1» в Приокском районе. Владельцам земельных участков возместят их стоимость. В случае отказа изъятие будет происходить уже через суд.
Напомним, что дублер Гагарина протянется от улицы Ларина через реку Оку до улицы Фучика. Строительство пройдет в три очереди, а протяженность магистрали составит 12,5 км. Новая дорога существенно разгрузит проспект Гагарина и Мызинский мост.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на дублере проспекта Гагарина началось строительство нового путепровода.