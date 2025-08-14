Стоимость метро в Новом Ташкенте оценили в $110 млн

Протяженность новой ветки метро составит 8 км и в ее состав войдут три станции. Инвестором проекта выступает турецкая компания XVAV YAPI SANAYI VE TIC. Предприятие предоставляет услуги в области строительства жилья и других объектов в Турции и за рубежом.
До этого сообщалось, что ветку метро до Нового Ташкента будут строить российские и турецкие специалисты. Протяженность маршрута — 21 км. Ежедневно она способна будет перевозить до 230 тыс. человек.
В планах также продление Чиланзарской линии метрополитена. Ожидается, что ее протяженность увеличат за счет подземных и надземных участков.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что наземную линию ташкентского метро временно закрыли на ремонт.