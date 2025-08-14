Стоимость метро в Новом Ташкенте оценили в $110 млн

Протяженность новой ветки метро составит 8 км и в ее состав войдут три станции. Инвестором проекта выступает турецкая компания XVAV YAPI SANAYI VE TIC. Предприятие предоставляет услуги в области строительства жилья и других объектов в Турции и за рубежом.