В Евпатории начался капитальный ремонт стадиона Дворца спорта

В Евпатории дан старт ремонту стадиона Дворца спорта имени Гагарина.

Источник: главы администрации Евпатории Александра Юрьева

Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.

Первым этапом работ является демонтаж старого покрытия и существующих конструкций. В рамках модернизации на стадионе будет заменено искусственное покрытие поля, обустроены беговые дорожки, установлены новые трибуны и современная система освещения, а также выполнен ряд других необходимых работ.

Ранее сообщалось, что в Феодосии ремонтируют два спортивных объекта. По завершении всех ремонтных мероприятий, воспитанники местных спортивных школ и все любители активного образа жизни смогут заниматься спортом в современных и комфортных условиях.

Напомним, на стадионе имени 50-летия Октября в Керчи ведутся работы по капитальному ремонту, значительная часть уже выполнена.