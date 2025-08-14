В Евпатории начался капитальный ремонт стадиона Дворца спорта

Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
Первым этапом работ является демонтаж старого покрытия и существующих конструкций. В рамках модернизации на стадионе будет заменено искусственное покрытие поля, обустроены беговые дорожки, установлены новые трибуны и современная система освещения, а также выполнен ряд других необходимых работ.
Ранее сообщалось, что в Феодосии ремонтируют два спортивных объекта. По завершении всех ремонтных мероприятий, воспитанники местных спортивных школ и все любители активного образа жизни смогут заниматься спортом в современных и комфортных условиях.
Напомним, на стадионе имени 50-летия Октября в Керчи ведутся работы по капитальному ремонту, значительная часть уже выполнена.