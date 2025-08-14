Владельцев питомцев предупреждают о новых штрафах в Волгоградской области

Также закон четко регламентирует места, где появление животных запрещено. Нельзя держать питомцев в местах общего пользования многоквартирных домов. Детские и спортивные площадки также под запретом (исключение — собаки-проводники для слабовидящих). В лифте, подъезде и за пределами разрешенных мест для выгула животное должно быть в наморднике, на поводке или в переноске. Ни в коем случае нельзя оставлять питомца без присмотра и допускать его самостоятельный выход в общественные места. Для собак ростом выше 25 см наличие намордника и поводка обязательно. Выгул потенциально опасных пород (ростом свыше 65 см) лицами в состоянии опьянения или не достигшими 18 лет — строго запрещен!