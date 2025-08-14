Омичи жалуются на месячное отсутствие горячей воды и со страхом ждут зиму

«Здравствуйте. Ул. 1-я Пригородная 14. Горячей воды нет в домах уже месяц. Это нам объясняют тем, что нужен ремонт тепловых сетей, а бригад не хватает, поэтому, когда дадут воду неизвестно. И вот сегодня утром произошел новый порыв теплосетей, и кипятком топит лес за домом, и парит из колодца у здания по адресу 1-я Пригородная 14/4. Приехали три работника, походили, посмотрели и уехали. Люди обеспокоены: будет ли у нас горячая вода хотя бы к сентябрю, и не повлияет ли весь этот коллапс с отключениями на отопительный сезон? И да. Телефоны в диспетчерских не берут, а где берут, ничего толкового сказать не могут», — говорится в сообщении омичей.