Три урока в неделю, занятия на брусьях и бревне, баскетбол, домашка. В Минобразования рассказали о новшествах в школьных уроках физкультуры

В Министерстве образования рассказали о существенных новшествах в проведении школьных уроков физкультуры с нового учебного года, который стартует 1 сентября, сообщает БелТА.
Число уроков физкультуры будет увеличено до трех в неделю. Планируется, что дети будут осваивать элементы командных игр — волейбола, баскетбола, футбола. Старшеклассники станут заниматься гимнастикой на спортивных снарядах, на брусьях и бревне. Возможны и практические домашние задания — подтягивания, приседания, упражнения на пресс.
