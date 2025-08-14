Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три урока в неделю, занятия на брусьях и бревне, баскетбол, домашка. В Минобразования рассказали о новшествах в школьных уроках физкультуры

Минобразования сказало о новшествах в уроках физкультуры в Беларуси с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве образования рассказали о существенных новшествах в проведении школьных уроков физкультуры с нового учебного года, который стартует 1 сентября, сообщает БелТА.

Число уроков физкультуры будет увеличено до трех в неделю. Планируется, что дети будут осваивать элементы командных игр — волейбола, баскетбола, футбола. Старшеклассники станут заниматься гимнастикой на спортивных снарядах, на брусьях и бревне. Возможны и практические домашние задания — подтягивания, приседания, упражнения на пресс.

Кстати, Минобразования высказалось о повышении стоимости обучения в вузах Беларуси.

А еще Минобразования Беларуси сделало заявление о подготовке школ к 1 сентября.

Мы писали, что Минздрав назвал причину срыва вакцинации школьниц от ВПЧ в Беларуси в 2025 году.