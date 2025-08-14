Милиция Минска проводит проверку по факту драки между иностранцами

«В интернете распространилось видео, на котором запечатлена драка среди мужчин возле столичного магазина. Автор публикации указал, что конфликт произошел между гражданами Пакистана, однако эта информация не является достоверной. О данном инциденте, произошедшем 19 июня этого года, сотрудникам милиции стало известно в тот же день благодаря работе центра мониторинга общественной безопасности ГУВД. Оперативники задержали нарушителей — иностранных студентов, обучающихся в столичном университете уже несколько лет», — рассказали в ГУВД.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. На время разбирательства трое иностранцев водворены в изолятор временного содержания. В отношении задержанных составлены административные протоколы за нарушение общественного порядка. Также будет рассмотрен вопрос об их выдворении из страны.
«Следует отметить, что соблюдение иностранцами миграционного законодательства находится на постоянном контроле столичной милиции. К нарушителям применяются различные меры воздействия вплоть до выдворения», — подчеркнули правоохранители.