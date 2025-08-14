Ученые зафиксировали усыхание гиперсоленых озер Крыма

Специалисты лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей имени Александра Ковалевского зафиксировали на западе Крыма усыхание гиперсоленых озер, сообщает пресс-служба учреждения.
Соответствующие данные ученые получили во время плановой летней экспедиции по мониторингу состояния гиперсоленых крымских озер. Специалисты провели исследования в западной части полуострова, посетив четыре водных объекта: Джарылгач, Ярылгач, Бакальское из Тарханкутской группы озер, а также Ойбурское озеро, расположенное в районе сел Поповки и Штормового Сакского района.
Сотрудники Института осуществили визуальные и приборные наблюдения, а также отобрали биологические пробы для дальнейшего анализа в стенах учреждения, в том числе пробы живой кладофоры (зеленой нитчатой водоросли), которые впоследствии используют в экспериментах по ее культивированию.
«Мы были расстроены увиденным, — отметил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем, кандидат биологических наук Николай Шадрин. — Такого усыхания озер и столь высокой солености в них исследователи давно не фиксировали. К примеру, максимальная соленость в озере Ярылгач на основе наших многолетних наблюдений в августе не превышала 70 граммов соли на литр, но в этот раз она составила 177! Соответственно, и биологическое состояние озер не такое, к которому мы привыкли. В ближайшие годы в Крыму, как и в мире в общем, проблема с пресной водой будет усугубляться, и лишь строительство новых водохранилищ на полуострове — не выход. По моему мнению, нужно рационально использовать ту воду, что есть, пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства, а также, учитывая общий тренд аридизации климата, снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсоленых вод, ведь наработки для этого есть и в нашем институте. Попутное получение продукции аквакультуры способно понизить себестоимость получаемой пресной воды и сделать производство рентабельным. В этом направлении необходимо проведение комплексных исследований».
В Институте напомнили, что гиперсоленый рассол образуется при опреснении морской воды. Но при сбрасывании его в море может наноситься ущерб прибрежным морским сообществам. Однако возможно использовать этот рассол с пользой — например, для культивирования разных гидробионтов с ценной биомассой.
«В нашей лаборатории уже не один год изучают различные виды гидробионтов, которые способны успешно существовать при высокой солености, — рассказала руководитель лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей, доктор биологических наук Елена Ануфриева. — Это, в частности, различные ракообразные, личинки комаров-звонцов, нитчатые водоросли. Мы имеем представление, какие организмы, для чего и как культивировать. Это не значит, что не нужны дальнейшие исследования, они необходимы, еще более широкие и глубокие, в том числе имеющие четкую практически-технологическую направленность».