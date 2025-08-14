Ученые зафиксировали усыхание гиперсоленых озер Крыма

«Мы были расстроены увиденным, — отметил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем, кандидат биологических наук Николай Шадрин. — Такого усыхания озер и столь высокой солености в них исследователи давно не фиксировали. К примеру, максимальная соленость в озере Ярылгач на основе наших многолетних наблюдений в августе не превышала 70 граммов соли на литр, но в этот раз она составила 177! Соответственно, и биологическое состояние озер не такое, к которому мы привыкли. В ближайшие годы в Крыму, как и в мире в общем, проблема с пресной водой будет усугубляться, и лишь строительство новых водохранилищ на полуострове — не выход. По моему мнению, нужно рационально использовать ту воду, что есть, пересматривая и перестраивая структуру сельского хозяйства, а также, учитывая общий тренд аридизации климата, снова вернуться к планам по опреснению морской воды с использованием образующихся при этом рассолов для развития аквакультуры гиперсоленых вод, ведь наработки для этого есть и в нашем институте. Попутное получение продукции аквакультуры способно понизить себестоимость получаемой пресной воды и сделать производство рентабельным. В этом направлении необходимо проведение комплексных исследований».