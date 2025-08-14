Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В калининградском онкоцентре открылся кабинет лимфолога

Записаться на приём к специалисту можно через поликлинику.

Источник: Клопс.ru

В калининградском онкоцентре открылся кабинет лимфолога. Об этом говорится в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Приём в кабинете 2032 ведёт онколог Вера Александровна Жумалиева. Попасть к специалисту можно через поликлинику онкоцентра.

«В ходе визита пациентки будут осмотрены, произведены замеры для определения степени тяжести лимфатического отёка, даны рекомендации по основным компонентам комплексной терапии. Налаживаю работу и со стационарным пациентками в раннем послеоперационном периоде. Ведь именно тогда и должна начинаться первичная профилактика», — поделилась Вера Александровна.

Врач также планирует открыть ежемесячные занятия для пациентов, где их научат вести дневник замеров, контролировать состояние лимфатического отёка, выполнять специальные упражнения, ухаживать за кожей, подбирать и носить ортопедический компрессионный трикотаж.

В июле в калининградском онкоцентре охранники отказались пускать посетителей, сопровождающих пациентов. И.о. главного врача объяснил возникшую ситуацию недопониманием.