В калининградском онкоцентре открылся кабинет лимфолога

«В ходе визита пациентки будут осмотрены, произведены замеры для определения степени тяжести лимфатического отёка, даны рекомендации по основным компонентам комплексной терапии. Налаживаю работу и со стационарным пациентками в раннем послеоперационном периоде. Ведь именно тогда и должна начинаться первичная профилактика», — поделилась Вера Александровна.