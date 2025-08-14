В калининградском онкоцентре открылся кабинет лимфолога. Об этом говорится в группе медучреждения во «ВКонтакте».
Приём в кабинете 2032 ведёт онколог Вера Александровна Жумалиева. Попасть к специалисту можно через поликлинику онкоцентра.
«В ходе визита пациентки будут осмотрены, произведены замеры для определения степени тяжести лимфатического отёка, даны рекомендации по основным компонентам комплексной терапии. Налаживаю работу и со стационарным пациентками в раннем послеоперационном периоде. Ведь именно тогда и должна начинаться первичная профилактика», — поделилась Вера Александровна.
Врач также планирует открыть ежемесячные занятия для пациентов, где их научат вести дневник замеров, контролировать состояние лимфатического отёка, выполнять специальные упражнения, ухаживать за кожей, подбирать и носить ортопедический компрессионный трикотаж.
