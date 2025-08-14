Прокуратура Иркутской области контролирует подготовку к отопительному сезону

Прокуратура Иркутской области проводит проверки готовности коммунальных служб к зиме. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в Иркутском, Заларинском, Мамско-Чуйском и других районах уже вынесены предостережения, а в Бодайбо через суд заставили проверить состояние коммунальных объектов.
— Там, где выявлены нарушения, прокуратура добивается ремонта. Например, в Заларинском районе подали иск о восстановлении теплоизоляции труб, а в Нижнеудинске утвердили графики подготовки котельных и завоза топлива. Особое внимание уделяется изношенным сетям — в Мамском, Луговском и Витимском поселениях идут судебные процессы по ремонту теплотрасс, — сказано в сообщении ведомства.
Также прокуратура следит за погашением долгов за коммуналку — уже взыскано более 160 млн рублей в Усть-Удинском, Куйтунском и других районах. Работа продолжается.
