Прокуратура Иркутской области контролирует подготовку к отопительному сезону

— Там, где выявлены нарушения, прокуратура добивается ремонта. Например, в Заларинском районе подали иск о восстановлении теплоизоляции труб, а в Нижнеудинске утвердили графики подготовки котельных и завоза топлива. Особое внимание уделяется изношенным сетям — в Мамском, Луговском и Витимском поселениях идут судебные процессы по ремонту теплотрасс, — сказано в сообщении ведомства.