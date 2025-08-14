«Инвесторы» обанкротили швейные фабрики и сбежали, не выплатив зарплаты: В Молдове сотни женщин после многих лет работы в ужасных условиях — остались без дохода

Работницы неоднократно обращались в государственную инспекцию труда и пожарную службу, но там даже не регистрировали жалобы, потому что они были анонимными. Никого не волновало то, что зарплата швей была ниже, чем в Китае, что фактически это был рабский труд. 85 процентов работников швейных предприятий — женщины, государство не желает защищать их, а потом жалуется на падение рождаемости.