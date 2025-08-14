«Инвесторы» обанкротили швейные фабрики и сбежали, не выплатив зарплаты: В Молдове сотни женщин после многих лет работы в ужасных условиях — остались без дохода

Сотни женщин остались без работы после закрытия шести текстильных фабрик компании «Floreana Fashion», сообщает Мybusiness.md.
По данным Rise Moldova, предприятие с иностранным капиталом было основано в 2004 году, имело шесть филиалов и шило для нескольких международных брендов. После многих лет работы в ужасных условиях и за минимальную зарплату женщины столкнулись с новым ударом: их труд не был оплачен. 420 бывшим сотрудникам должны зарплату за три месяца.
Обремененная долгами компания обанкротилась. Руководители предприятия зарегистрировали другие компании и скрылись с оборудованием стоимостью более 8 миллионов лей.
«Floreana Fashion» SRL было зарегистрировано в 2004 году во Флорештах. С 2006 года учредителями считались Майкл Анастаси и Эллинас Юлиос, граждане Кипра, последний являлся администратором. Право подписи имел также киприот Костас Каридас, живущий в Молдове и управлявший компанией в последнее время. По другим данным инвесторы — британцы. На фабриках в Купчинь, Флорештах, Дрэгэнешть, Тыргул-Вертюжень и Бричанах шили женскую одежду для таких международных брендов, как ASOS, Primark и C&A. Одежда, сшитая на предприятиях, продается также в магазине в Кишиневе.
В 2021 году выручка от продаж составила 71 миллион лей, в 2022 году — более 55 миллионов, убытки за год превысили 5 миллионов. В 2024 году компания вступила в процедуру банкротства.
Зарплату на швейных фабриках платили на уровне минимальной, многие работали без трудового договора: заключив его на полгода, потом не продлевали, о чем швеи не знали. Летом температура в цехах достигала 40 градусов, женщины падали в обморок, были случаи выкидышей, показало расследование портала Anticoruptie.md.
В туалет ходить не разрешали, нещадно штрафовали за незначительные ошибки. Даже при работе без перерывов выполнить дневную норму было невозможно, приходилось работать сверхурочно или в выходные. За невыполнение нормы задерживали зарплату. В рабочее время людей запирали в цехах.
Работницы неоднократно обращались в государственную инспекцию труда и пожарную службу, но там даже не регистрировали жалобы, потому что они были анонимными. Никого не волновало то, что зарплата швей была ниже, чем в Китае, что фактически это был рабский труд. 85 процентов работников швейных предприятий — женщины, государство не желает защищать их, а потом жалуется на падение рождаемости.
По данным исследования фонда Фридриха Эберта в Молдове совместно с кампанией «Чистая одежда» реальное число работников в отрасли как минимум вдвое выше. Рабы инвесторов живут в страхе и не жалуются, их эксплуататоры — самые богатые в мире, а государство говорит о необходимости привлекать новых инвесторов.
Источник: evedomosti.md.
