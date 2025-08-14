В Омске кардинально преображается сквер Борцов Революции

Со стороны улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса восстановлена подпорная стенка — возведена новая конструкция, которую сейчас облицовывают южно-султаевским гранитом. Эта часть сквера преобразится особенно заметно: здесь появятся новые пешеходные зоны, лестница с пандусом и большая круглая клумба с многолетними растениями.