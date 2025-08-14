Ричмонд
В Омске кардинально преображается сквер Борцов Революции

Благоустройство предусматривает гранитные тротуары, новое освещение и реставрацию памятника.

Источник: Комсомольская правда

В центре Омска полным ходом идет реконструкция сквера имени Борцов Революции в рамках федерального проекта «Формирование городской комфортной среды». Подрядчик «Сибдор» уже выполнил значительную часть запланированных работ, об этом сообщили в горадминистрации 14 августа.

На сегодняшний день на обновляемой территории снята старая плитка, подготовлены траншеи для коммуникаций. Уложены бетонные фундаменты под 30 опор освещения, смонтированы системы видеонаблюдения. Особое внимание уделено площади у Вечного огня, где уже выполнены гранитные покрытия.

Со стороны улицы Лермонтова и проспекта Карла Маркса восстановлена подпорная стенка — возведена новая конструкция, которую сейчас облицовывают южно-султаевским гранитом. Эта часть сквера преобразится особенно заметно: здесь появятся новые пешеходные зоны, лестница с пандусом и большая круглая клумба с многолетними растениями.

Параллельно проводится техобслуживание установленного в 1923 году памятника Борцам Революции. Реставраторы устраняют трещины в бетоне, очищают поверхность от ржавчины и наносят защитное адгезивное покрытие, которое должно сохранить памятник в ближайшие полвека.

Фото: администрация Омска Фото: администрация Омска.

Несмотря на дождливую погоду, работы идут по графику. Всего в сквере планируется уложить более 12 000 квадратных метров рулонного газона, высадить многолетние растения, установить 22 скамейки и урны. Завершающим штрихом станет монтаж системы автоматического полива.

Ранее «КП Омск» рассказала о жалобах жителей региона на отсутствие муниципальных автобусов.