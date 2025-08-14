Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему растет спрос на наличку и в чем лучше хранить деньги

— Открывая ИИС у лицензированного брокера, вы можете инвестировать в акции, облигации или ETF, одновременно выбирая один из двух вариантов налоговых преимуществ: либо возврат 13% от внесенной суммы (но не более 52 тысяч рублей в год), либо полное освобождение от налога на доход от продажи активов. Главное условие для получения льгот — сохранять деньги на счете не менее трех лет, что делает этот инструмент выгодным для долгосрочных сбережений. Этот механизм создан, чтобы стимулировать россиян к инвестированию, предлагая более высокую доходность по сравнению с традиционными банковскими вкладами, но требует понимания рисков фондового рынка и грамотного выбора активов, — отмечает Юлия Стародумова.