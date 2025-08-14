Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему растет спрос на наличку и в чем лучше хранить деньги

В 2025 году просто хранить деньги на счете уже недостаточно надежно, поэтому для сохранения капитала лучше использовать несколько способов сразу. Несмотря на разнообразие современных инструментов управления сбережениями, бумажные — доллары или рубли «под матрасом» остаются для россиян привычным способом накопления.
— Есть несколько объяснений массовым покупкам наличной валюты. Во-первых, значительную роль играет сезонность. В летний период традиционно увеличивается число туристических поездок, что приводит к повышенному спросу на иностранные купюры. Многие россияне, планируя отдых за границей, заранее приобретают наличные доллары или евро, чтобы обеспечить себя средствами для расчетов за рубежом. Во-вторых, сохраняются ограничения на использование российских карт за пределами страны. Из-за санкций и приостановки работы международных платежных систем у наших граждан стало меньше возможностей оплачивать покупки и услуги за границей безналичным способом. Это вынуждает туристов активнее запасаться наличной валютой перед поездкой. Поэтому текущий всплеск спроса на иностранные деньги носит временный характер и связан в первую очередь с летним туристическим сезоном и сложностями безналичных расчетов за рубежом, — объясняет Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.
Если наличные — это скорее временное решение, то для долгосрочного сохранения и приумножения сбережений стоит рассмотреть другие варианты. Наиболее надежным подходом эксперт Пермского Политеха считает диверсификацию — распределение средств между разными инструментами. Например, часть сбережений можно держать в валюте (долларах, евро или юанях), что защитит от резкого ослабления рубля. Однако такой метод не приносит существенного дохода, а хранение денег дома связано с определенными рисками. Альтернативой могут стать валютные депозиты, но и они требуют тщательного выбора банка с устойчивой репутацией.
— Участники рынка заинтересованы в устойчивости финансовой системы, но в 2025 году у одного из банковских учреждений забрали лицензию, другие пять компаний закрыли, объединив их с более крупными организациями. Поэтому, безусловно, это подстегнуло волну недоверия, теперь многие стремятся распределить накопления в разные инструменты, включая наличку, — рассказывает Юлия Стародумова.
Еще один проверенный вариант — облигации (государственные или корпоративные). Они менее рискованны, чем акции, и обеспечивают стабильный доход, особенно если выбирать выпуски с коротким сроком погашения.
— Это долговые ценные бумаги, с помощью которых компании или государство привлекают деньги у инвесторов, а затем возвращают их с процентами. По сути, покупая облигацию, вы даете заемщику в долг под фиксированный доход. Этот метод считается одним из самых предсказуемых способов инвестирования, — объясняет ученая ПНИПУ.
Для долгосрочных накоплений подходят индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с налоговыми льготами. Такой способ позволяет частным инвесторам получать дополнительный доход от вложений в ценные бумаги при поддержке государства.
— Открывая ИИС у лицензированного брокера, вы можете инвестировать в акции, облигации или ETF, одновременно выбирая один из двух вариантов налоговых преимуществ: либо возврат 13% от внесенной суммы (но не более 52 тысяч рублей в год), либо полное освобождение от налога на доход от продажи активов. Главное условие для получения льгот — сохранять деньги на счете не менее трех лет, что делает этот инструмент выгодным для долгосрочных сбережений. Этот механизм создан, чтобы стимулировать россиян к инвестированию, предлагая более высокую доходность по сравнению с традиционными банковскими вкладами, но требует понимания рисков фондового рынка и грамотного выбора активов, — отмечает Юлия Стародумова.
Традиционно «убежищем» во время кризисов считаются драгоценные металлы (золото, серебро), но они не приносят регулярного стабильного пассивного дохода, а их продажа может быть сопряжена с бюрократическими сложностями. Важно не забывать и о недвижимости, которая сохраняет ценность в долгосрочной перспективе, но требует значительных первоначальных вложений.
— Недвижимость обладает материальной ценностью, которую невозможно обесценить кризисом или санкциями, а ее стоимость со временем обычно растет, опережая инфляцию. Например, за последние 5−10 лет квартиры в крупных городах России подорожали в среднем в 1,5−2 раза, что делает такой метод вложения финансовых средств отличной защитой от обесценивания денег. Кроме того, владение недвижимостью открывает возможности для пассивного дохода через аренду — даже скромная однокомнатная квартира в региональном центре может приносить 15−25 тысяч рублей ежемесячно, формируя стабильный денежный поток. Особенно выгодно использовать ипотечное кредитование, которое позволяет контролировать дорогостоящий актив, вложив лишь часть собственных средств, при этом весь будущий рост стоимости будет относиться к полной цене объекта, многократно увеличивая доходность инвестиций, — говорит эксперт Пермского Политеха.
Однако важно помнить и о некоторых особенностях: недвижимость относится к низколиквидным активам, ее продажа может занять значительное время, а владение сопряжено с дополнительными расходами на содержание, налоги и коммунальные платежи. Кроме того, инвестиционная привлекательность сильно зависит от локации — объекты в крупных городах демонстрируют более стабильный рост, чем в малых населенных пунктах. Но как часть диверсифицированного портфеля, сочетаясь с валютными накоплениями, драгоценными металлами и финансовыми инструментами, недвижимость она способна обеспечить надежную защиту капитала и стабильный доход в долгосрочной перспективе.
Государство предлагает россиянам различные способы долгосрочных накоплений, включая программы сбережений и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), однако, по словам эксперта, большинство граждан остаются равнодушными к ним.
— Согласно совместному исследованию Негосударственного пенсионного фонда и Финансового университета, почти 80% населения России не интересуются подобными вариантами инвестирования, а 45% сознательно избегают их, считая слишком рискованными. Основные причины недоверия — печальный опыт крахов отдельных фондов, опасения столкнуться с мошенничеством, нежелание разбираться в сложных финансовых механизмах, — говорит ученая ПНИПУ.
В результате, несмотря на доступность современных инструментов, многие по-прежнему предпочитают традиционные рублевые вклады — простой и понятный, хотя и не самый доходный способ хранения денег.
По мнению Юлии Стародумовой, ситуацию могло бы изменить повышение финансовой грамотности и прозрачности работы НПФ, но пока государственным и частным структурам не удается переломить скептическое отношение населения. В этих условиях ключевой задачей становится не только разработка новых надежных продуктов, но и их доступное объяснение людям, которые годами привыкли доверять только банковским депозитам или наличным сбережениям.