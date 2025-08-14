В Омске стартовал проект «Папины сказки» при поддержке ОНПЗ

Муниципальные библиотеки Омска представили совместный проект Омского ОНПЗ — «Папины сказки». В рамках инициативы известные омские актеры, музыканты, журналисты, спортсмены, инженеры и нефтепереработчики объединились для создания аудиоколлекции из 20 детских произведений. Запись ведется в студии молодежного пространства «Место 8.20». Аудиосказки будут доступны для прослушивания на страницах социальных сетей муниципальных библиотек Омска.
Помимо записи аудиоверсий, омских пап пригласили принять участие в публичных чтениях. Одним из ярких участников стал чемпион по смешанным единоборствам и многодетный отец Александр Шлеменко. В библиотеке имени И. А. Крылова он прочитал детям рассказ Виктора Драгунского «Арбузный переулок», а затем обсудил с юными слушателями важность чтения и спорта.
«Несмотря на плотный рабочий график, я всегда нахожу время, чтобы почитать с детьми. Особенно им нравятся сказки Александра Пушкина. Книги — важнейший элемент воспитания ребёнка, поэтому я с удовольствием принял участие в проекте “Папины сказки”. Благодарю “Родные города”, “Газпром нефть” и Омский НПЗ за поддержку таких значимых семейных инициатив», — поделился Александр Шлеменко, чемпион ММА и создатель школы единоборств «Шторм».
Заместитель мэра Омска Инна Елецкая отметила, что проект объединяет омских пап и способствует сохранению семейных традиций.
«Аудиоколлекцию можно слушать из любой точки мира. Современные книги, приобретённые для реализации проекта, пополнят библиотечный фонд и продолжат радовать юных читателей», — отметила Елецкая.
Проект получил финансовую поддержку благодаря гранту «Газпром нефти» и программе социальных инвестиций «Родные города» Омского нефтеперерабатывающего завода.
«Наше предприятие создает условия для самообразования и творческого развития горожан. Реализация таких проектов делает жизнь интереснее и вдохновляет активных жителей на участие в грантовых конкурсах. Инвестиции в образование и культуру способствуют прогрессу всего региона, и мы с удовольствием поддерживаем такие инициативы», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Грантовый конкурс «Газпром нефти» — ключевой механизм поддержки местных сообществ в регионах деятельности компании. Конкурс проводится ежегодно в рамках программы «Родные города» и помогает реализовывать проекты в сфере образования, спорта, культуры, экологии и других направлениях. С 2013 года на гранты было успешно реализовано около 1200 социальных проектов.