В Омске стартовал проект «Папины сказки» при поддержке ОНПЗ

«Несмотря на плотный рабочий график, я всегда нахожу время, чтобы почитать с детьми. Особенно им нравятся сказки Александра Пушкина. Книги — важнейший элемент воспитания ребёнка, поэтому я с удовольствием принял участие в проекте “Папины сказки”. Благодарю “Родные города”, “Газпром нефть” и Омский НПЗ за поддержку таких значимых семейных инициатив», — поделился Александр Шлеменко, чемпион ММА и создатель школы единоборств «Шторм».