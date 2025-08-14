Гладков призвал жителей Белгородской области купить смартфоны

БЕЛГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона, которые еще не приобрели смартфоны, сделать это, чтобы с помощью мессенджеров оперативно получать информацию об объявлении опасностей атаки БПЛА.
«У нас три источника (оповещения об опасностях атаки БПЛА — ред.). У нас есть ФМ-радио, у нас есть звуковая сирена, у нас есть мессенджеры», — сказал Гладков журналистам.
Он призвал не пренебрегать мессенджерами, в частности, Мах и Telegram, поскольку там дается оперативная информация об опасностях. Гладков отметил Telegram-канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». По его словам, его ведут бойцы белгородского подразделения «Орлан». Губернатор отметил, что на его взгляд, это «самый правильный и надежный источник информации».
«Если у человека нет смартфона на сегодняшний день, его нужно купить. По большому счету, мне кажется, у 95 процентов населения он уже есть… смартфонов только нет у детей, которых ограничивают родители», — подчеркнул Гладков.