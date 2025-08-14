Студенты МФТИ создали цифровой комплекс мониторинга промышленного производства

Как рассказал член авторского коллектива, студент Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий Алексей Зенькович, система состоит из программной и аппаратной части. Первая включает в себя устройства сбора и передачи информации и сервера для хранения информации. Вторая часть обеспечивает доступ к данным через веб-интерфейс, индивидуально настроенный под каждую роль на производстве.