Мошенники обманывают жителей Саянска от имени экс-министра здравоохранения

Жителей просят сохранять бдительность и не поддаваться на подобные уловки. Если такое сообщение уже пришло, его лучше сразу удалить, не взаимодействуя с содержимым. В случае сомнений в подлинности каналов или сообщений, связанных с известными лицами, стоит проверять официальные источники информации.