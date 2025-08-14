Мошенники обманывают жителей Саянска от имени экс-министра здравоохранения

Мэр Саянска Александр Ермаков предупредил жителей региона о появлении поддельного сообщества в мессенджере, которое якобы принадлежит бывшему министру здравоохранения Алексею Шелехову. Неизвестные предлагают проголосовать за Шелехова как за лучшего онколога, однако ссылка для голосования ведет на мошеннический сайт.
— Переход по этой ссылке может привести к взлому данных смартфона. Настоятельно рекомендую не открывать подобные сообщения и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, — пишет в сети Александр Ермаков.
Жителей просят сохранять бдительность и не поддаваться на подобные уловки. Если такое сообщение уже пришло, его лучше сразу удалить, не взаимодействуя с содержимым. В случае сомнений в подлинности каналов или сообщений, связанных с известными лицами, стоит проверять официальные источники информации.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 20-летняя оператор салона связи спасла супругов от мошенников.