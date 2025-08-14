Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают жителей Саянска от имени экс-министра здравоохранения

Неизвестные предлагают проголосовать за Алексея Шелехова как за лучшего онколога.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Саянска Александр Ермаков предупредил жителей региона о появлении поддельного сообщества в мессенджере, которое якобы принадлежит бывшему министру здравоохранения Алексею Шелехову. Неизвестные предлагают проголосовать за Шелехова как за лучшего онколога, однако ссылка для голосования ведет на мошеннический сайт.

— Переход по этой ссылке может привести к взлому данных смартфона. Настоятельно рекомендую не открывать подобные сообщения и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам, — пишет в сети Александр Ермаков.

Жителей просят сохранять бдительность и не поддаваться на подобные уловки. Если такое сообщение уже пришло, его лучше сразу удалить, не взаимодействуя с содержимым. В случае сомнений в подлинности каналов или сообщений, связанных с известными лицами, стоит проверять официальные источники информации.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 20-летняя оператор салона связи спасла супругов от мошенников.