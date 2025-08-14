ВСУ атаковали дома в Ростове-на-Дону с помощью дрона «Летучая лисица»

«Была с ребенком дома, окна все открыты. Слышали, что все очень громко, перепугались. Было такое впечатление, что это прям где-то у нас здесь что-то во дворе упало. Сейчас пошла соседка туда смотреть, говорит, Лермонтовская — все перекрыто. Подо мной диван задрожал, затрясся, сидели в зале с дочкой. Это через несколько домов от нас. Грохот был очень сильный», — сообщила местная жительница Алена.