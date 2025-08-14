Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дирижер Михаил Симонян может стать заместителем министра культуры Новосибирской области

Скрипач и руководитель Сибирского фестивального оркестра Михаил Симонян в ближайшее время может занять вакантный пост заместителя министра культуры региона.

Скрипач и руководитель Сибирского фестивального оркестра Михаил Симонян в ближайшее время может занять вакантный пост заместителя министра культуры региона.

В среду, 13 августа, первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр культуры Юлия Шуклина представили коллективу Новосибирского музыкального театра нового директора. Им стала Ирина Рудковская, ранее занимавшая пост заместителя министра и курировавшая управление профессионального искусства, культурного наследия и образования.

Вакантный пост заместителя министра в ближайшее время может занять Михаил Симонян, сообщают источники издания «Континента Сибирь». Он является художественным руководителем Сибирского фестивального оркестра, организатором первого международного оперного фестиваля Василисы Бержанской в Новосибирске и известен как советник губернатора.

Симонян также принимает участие в общественно-политической деятельности: ездит на СВО, представляет региональные власти в Донбассе и в 2024 году был доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах.

На момент публикации официального приказа о назначении Симоняна на пост заместителя министра культуры не было.