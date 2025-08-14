Дирижер Михаил Симонян может стать заместителем министра культуры Новосибирской области

Скрипач и руководитель Сибирского фестивального оркестра Михаил Симонян в ближайшее время может занять вакантный пост заместителя министра культуры региона.
В среду, 13 августа, первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр культуры Юлия Шуклина представили коллективу Новосибирского музыкального театра нового директора. Им стала Ирина Рудковская, ранее занимавшая пост заместителя министра и курировавшая управление профессионального искусства, культурного наследия и образования.
Вакантный пост заместителя министра в ближайшее время может занять Михаил Симонян, сообщают источники издания «Континента Сибирь». Он является художественным руководителем Сибирского фестивального оркестра, организатором первого международного оперного фестиваля Василисы Бержанской в Новосибирске и известен как советник губернатора.
Симонян также принимает участие в общественно-политической деятельности: ездит на СВО, представляет региональные власти в Донбассе и в 2024 году был доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах.
На момент публикации официального приказа о назначении Симоняна на пост заместителя министра культуры не было.