Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ломовском ландшафтном парке Воронежской области собрали урожай дикого меда

Пчелиные семьи поселились в приготовленных для них колодах.

Источник: со страницы Ломовского ландшафтного парка в "ВК"

В Ломовском природном ландшафтном парке собрали мед диких пчел. Насекомые поселились на территории Ломов. — Мы самостоятельно изготовили колоды, выдолбив внутреннюю часть старых деревьев, приманили пчел небольшим количеством меда — и они с большим удовольствием заселились сюда, — рассказал директор парка Василий Козлов.

Таким образом в Ломах поселились семь пчелиных семей, численность которых колеблется по естественным причинам. Это связано с естественными врагами пчел — куницами, разоряющими колоды в поисках пищи — пчел и их личинок. Но в Ломах на это смотрят спокойно:

— Рост числа куниц говорит о том, что у них здесь обилие пищи. Суслики, сурки, птицы, полевые мыши, насекомые — все это богатство служит важным звеном в пищевой цепочке обитателей Ломов. А, значит, наша работа здесь — имеет смысл, — уверен Василий Козлов.