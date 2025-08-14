В Ломовском ландшафтном парке Воронежской области собрали урожай дикого меда

В Ломовском природном ландшафтном парке собрали мед диких пчел. Насекомые поселились на территории Ломов. — Мы самостоятельно изготовили колоды, выдолбив внутреннюю часть старых деревьев, приманили пчел небольшим количеством меда — и они с большим удовольствием заселились сюда, — рассказал директор парка Василий Козлов.
Таким образом в Ломах поселились семь пчелиных семей, численность которых колеблется по естественным причинам. Это связано с естественными врагами пчел — куницами, разоряющими колоды в поисках пищи — пчел и их личинок. Но в Ломах на это смотрят спокойно:
— Рост числа куниц говорит о том, что у них здесь обилие пищи. Суслики, сурки, птицы, полевые мыши, насекомые — все это богатство служит важным звеном в пищевой цепочке обитателей Ломов. А, значит, наша работа здесь — имеет смысл, — уверен Василий Козлов.