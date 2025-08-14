Ричмонд
287 школьных ярмарок отроют в Ташкенте

С 15 августа по 1 октября в Ташкенте откроются 287 школьных ярмарок, где можно купить форму, учебники и канцтовары. Документ об их открытии утвердил хоким Ташкента Шавкат Умурзаков.

Источник: Курсив

Ярмарки будут работать на городских рынках, в торговых центрах и на территории отдельных школ в 12 районов города.

Среди рынков, где откроются ярмарки, — «Куйлюк», «Мирабад», «Госпитальный», «Навруз», «Сергели», «Каракамыш», «Фархад», «Эски жува», «Авиасозларм “Кадышева”, “Юнусабад”, “Аския” и “Чиланзар”. Также точки продаж появятся в торговых центрах “Чиланзар”, “Чорсу” и “Урикзар”.

Отдельные точки для продажи учебников будут открываться по заявкам книжных магазинов при поддержке государственных издательств и типографий.