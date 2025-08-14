Житель Омской области предстанет перед судом за нападение на участкового

СУ СК РФ по Омской области расследовало уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Большие Уки. Мужчину обвиняют в оскорблении представителя власти и применении насилия к полицейскому. Об этом ведомство сообщило 14 августа.
Будучи нетрезвым, хулиганские действия фигурант совершил в июне 2025 года. Прибывшего на вызов участкового уполномоченного УМВД сельчанин сначала оскорбил, а затем ударил по руке. После разбирательств материалы с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор, направили в суд.
За совершенные преступления по статьям 319 и 318 УК РФ местному жителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
