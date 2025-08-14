Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Омской области предстанет перед судом за нападение на участкового

Пьяный мужчина оскорбил и ударил полицейского, прибывшего по вызову.

Источник: Комсомольская правда

СУ СК РФ по Омской области расследовало уголовное дело в отношении 42-летнего жителя села Большие Уки. Мужчину обвиняют в оскорблении представителя власти и применении насилия к полицейскому. Об этом ведомство сообщило 14 августа.

Будучи нетрезвым, хулиганские действия фигурант совершил в июне 2025 года. Прибывшего на вызов участкового уполномоченного УМВД сельчанин сначала оскорбил, а затем ударил по руке. После разбирательств материалы с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор, направили в суд.

За совершенные преступления по статьям 319 и 318 УК РФ местному жителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее «КП Омск» сообщила о задержании организаторов наркопритона с сетью проституции.