Житель Омской области предстанет перед судом за нападение на участкового

Будучи нетрезвым, хулиганские действия фигурант совершил в июне 2025 года. Прибывшего на вызов участкового уполномоченного УМВД сельчанин сначала оскорбил, а затем ударил по руке. После разбирательств материалы с обвинительным заключением, которое утвердил прокурор, направили в суд.