Белорусские товары усилили позиции на полках магазинов Петербурга

В петербургских торговых сетях увеличивается ассортимент белорусских продуктов, что создает серьезную ценовую конкуренцию для российских производителей. Об этом пишет «Деловой Петербург».
В магазинах Санкт-Петербурга зафиксирован рост присутствия белорусских товаров, включая молочную продукцию. По данным участников рынка, продукция из республики заметно выигрывает в цене при сохранении качества, что привлекает покупателей.
Ассортимент белорусских брендов расширяется в крупных торговых сетях, среди которых «Лента», «Перекресток», «О’Кей» и «Азбука вкуса».
Продукция ориентирована на сегмент «средний и ниже среднего» и пользуется устойчивым спросом. Ценовая политика белорусских производителей позволяет им укреплять позиции, создавая дополнительное давление на российских конкурентов в розничной торговле.
Ранее Петербург и Минск отметили 25-летие партнерства серией совместных мероприятий.