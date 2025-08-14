Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусские товары усилили позиции на полках магазинов Петербурга

В супермаркетах города растет доля белорусской молочной продукции.

В петербургских торговых сетях увеличивается ассортимент белорусских продуктов, что создает серьезную ценовую конкуренцию для российских производителей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

В магазинах Санкт-Петербурга зафиксирован рост присутствия белорусских товаров, включая молочную продукцию. По данным участников рынка, продукция из республики заметно выигрывает в цене при сохранении качества, что привлекает покупателей.

Ассортимент белорусских брендов расширяется в крупных торговых сетях, среди которых «Лента», «Перекресток», «О’Кей» и «Азбука вкуса».

Продукция ориентирована на сегмент «средний и ниже среднего» и пользуется устойчивым спросом. Ценовая политика белорусских производителей позволяет им укреплять позиции, создавая дополнительное давление на российских конкурентов в розничной торговле.

Ранее Петербург и Минск отметили 25-летие партнерства серией совместных мероприятий.