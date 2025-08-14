В Новосибирске на станции метро «Спортивная» начали останавливаться поезда

На станции новосибирского метро «Спортивная» 14 августа начали останавливаться поезда. Остановка пока техническая — без открытия дверей.
По данным пресс-службы метрополитена, идет отработка всех действий по станции, которую готовят к открытию. Подрядчик, напомним, планировал сделать ее к сентябрю. Тестовые остановки делают составы, которые двигаются с правого берега на левый.
Сначала поезда притормаживали на станции без предупреждения. После машинисты стали сообщать по громкой связи, что будет остановка, но двери открывать не будут. Добавим, что электрички стоят на станции не больше десяти секунд.