Поведение новгородских школьников будут оценивать по пятибалльной системе

Если оценки будут регулярно плохими, то со школьниками будет организована индивидуальная профилактическая работа, в том числе психолого-педагогическое сопровождение в целях коррекции поведения. Если ученики и их родители не согласны с оценкой, руководитель школы организует объективный анализ ситуации и урегулирование отношений с привлечением специалистов службы медиации или примирения.