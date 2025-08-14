Поведение новгородских школьников будут оценивать по пятибалльной системе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Оценивать поведение школьников в Новгородской области со 2-го по 8-й класс будут по пятибалльной шкале, а первоклассников — по «светофору», в пилотном проекте задействовано 11 школ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона.
В ведомстве уточнили, что апробация системы оценки поведения пройдет в 11 школах на территории Великого Новгорода, Боровичского, Старорусского и Валдайского округов. При выставлении оценки будет учитываться дисциплинированность, соблюдение норм межличностного взаимодействия с другими учениками и со взрослыми, социальная активность и правомерное поведение.
«Для оценки фактического поведения обучающихся 2−8-х классов используется пятиуровневая система… включающая пять содержательных оценок: “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”, “совсем неудовлетворительно”. Для 1-го класса с учетом социально-психологических особенности детей используется тепловая карта, предполагающая применение цветового “светофора” с обозначением сигнальных (информационных) характеристик каждого цвета», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эксперимент затронет и школьников с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизических особенностей и состояния здоровья.
Оценивать школьников будут педагоги: участие могут принимать учителя-предметники, советник директора по воспитанию, социальный педагог, педагог-психолог при ведущей роли классного руководителя. Администрация школы будет определять механизм контроля выставления оценок для избегания субъективизма. Выставляться оценки будут в том числе и в «Дневник.ру».
Если оценки будут регулярно плохими, то со школьниками будет организована индивидуальная профилактическая работа, в том числе психолого-педагогическое сопровождение в целях коррекции поведения. Если ученики и их родители не согласны с оценкой, руководитель школы организует объективный анализ ситуации и урегулирование отношений с привлечением специалистов службы медиации или примирения.
«Общая цель оценки поведения… состоит в стимулировании просоциального поведения обучающихся, принятии личностью традиционных российских духовно-нравственных ценностей, снижении доли обучающихся с признаками девиантного поведения… Мониторинг эффективности системы оценки поведения обучающихся будет проводиться для решения вопроса о внедрении данной системы во всех общеобразовательных организациях», — добавили в ведомстве, уточнив, что промежуточные и итоговые оценки за поведение не влияют на результаты выпускников 9-х и 11-х классов по учебным предметам.
В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны — Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Эксперимент будет запущен в школах с 1 сентября 2025 года.