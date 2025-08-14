Жилой дом на Вторчермете почти месяц остается без газа

В Екатеринбурге жильцы трех подъездов дома на Симферопольской, 29 почти месяц остаются без газа. По словам жителей пятиэтажки, у них до сих пор нет никакой информации о том, когда газоснабжение восстановят.
Подачу газа в трех подъездах четырехэтажного дома прекратили еще 22 июля — после плановой проверки оборудования. Тогда специалисты не смогли попасть в некоторые квартиры. Позже доступ в помещения предоставили все жильцы. Однако газ в настоящее время есть лишь в четвертом подъезде.
В УК «РЭМП УЖСК», которая обслуживает дом, «КП-Екатеринбург» сообщили, что подачу ресурса в трех подъездах прекратили из-за проблем с вентиляцией.
— В настоящее время подрядная организация устраняет недостатки, — отметили в УК. — После завершения работ управляющая компания направит в «Екатеринбурггаз» уведомление для проверки и последующего возобновления подачи газа.
Сроки, когда специалисты устранят все проблемы с вентиляцией на Симферопольской, 29, в УК не назвали.
В компании «Екатеринбурггаз», куда также обратилась корреспондент «Комсомолки», сообщили, что первые два подъезда были отключены из-за падения давления во время проверки газопровода и отсутствия тяги в вентиляционных каналах.
— Чтобы устранить эти причины, управляющей компании было нужно прочистить вентиляционные каналы, а жильцам предоставить доступ в квартиры, которые были закрыты во время планового технического обслуживания. На данный момент все предписания по этим двум подъездам выполнены, и в ближайшее время специалисты выедут на место для работ по подключению газа, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.
А вот с третьим подъездом ситуация оказалась сложнее.
— Там нет возможности отключить левую разводку, так как кран в подъезде оказался замурован. Как только управляющая компания устранит и это нарушение, газ в 3-м подъезде также будет восстановлен, — уточнили в «Екатеринбурггаз».
Также в компании сообщили, что жильцам дома, вынужденно оставшимся без газа, будет сделан перерасчет платежей.
— Хочется уже готовить нормальную еду, а не питаться продуктами быстрого приготовления, — негодуют в разговоре с «КП-Екатеринбург» жильцы дома на Вторчермете.
Собственники говорят, что у многих выросло потребление электроэнергии, так как они вынуждены чаще пользоваться микроволновками, а кто-то стал готовить еду на электрических плитках.