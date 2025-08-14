В Башкирии скончался выдающийся химик Анас Абдуллин

На 79 году жизни скончался известный химик Анас Назипович Абдуллин, экс-директор ЗАО «Каучук». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Стерлитамака.
Анас Назипович родился 19 июля 1947 года в Бавлинском районе ТАССР. В 1972 году после окончания института в Казани был направлен на производство «Авангард».
Анас Абдуллин прошёл путь от мастера цеха до заместителя генерального директора ПО «Авангард». С 1995 по 2000 годы был заместителем главы администрации Стерлитамака, а с 2000 по 2008 годы руководил ЗАО «Каучук».
Благодаря своим знаниям Анас Назипович внёс большой вклад в развитие предприятия. Его работа была оценена на федеральном и региональном уровнях: он удостоился звания заслуженного химика России и Башкирии.
Кроме того, Анас Абдуллин был активным общественным деятелем. Он избирался депутатом Палаты представителей Государственного Собрания Башкирии 2 и 3 созывов.
