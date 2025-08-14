Ричмонд
Незаконные граффити закрасили в центре Сочи

Подрядчики завершили работы по удалению граффити в Центральном районе Сочи.

Источник: МЦУ Сочи

Несанкционированные граффити закрасили на улице Титова в Центральном районе Сочи. Как рассказали в МЦУ курорта, специалисты подрядной организации удалили рисунки, чтобы улучшить внешний вид города и создать более комфортную среду для жителей.

Эти меры являются частью общей программы благоустройства Сочи, которая направлена на поддержание чистоты, порядка и привлекательного облика города. Подобные работы проводятся на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что в Сочи снесли двухэтажный самострой. Житель курорта незаконно построил эллинг на территории, которая принадлежит железнодорожной компании.