Незаконные граффити закрасили в центре Сочи

Несанкционированные граффити закрасили на улице Титова в Центральном районе Сочи. Как рассказали в МЦУ курорта, специалисты подрядной организации удалили рисунки, чтобы улучшить внешний вид города и создать более комфортную среду для жителей.
Эти меры являются частью общей программы благоустройства Сочи, которая направлена на поддержание чистоты, порядка и привлекательного облика города. Подобные работы проводятся на регулярной основе.
Ранее сообщалось, что в Сочи снесли двухэтажный самострой. Житель курорта незаконно построил эллинг на территории, которая принадлежит железнодорожной компании.