Нижегородцы могут увидеть вечернее свечение аэростатов на стадионе «Труд» 17 августа

В зависимости от погодных условий мероприятие могут перенести или отменить — актуальная информация будет размещена в соцсетях фестиваля. Мероприятие начнется в 19:00. В начале мероприятия гостей ждут диджей-сет и интерактив. В 20:00 пройдет шоу с масштабными объектами от театра «Огненные люди» и свечением шаров. Под конец фестиваля выступит кавер-группа Brass Burgers. Вход на мероприятие свободный.