Нижегородцы могут увидеть вечернее свечение аэростатов на стадионе «Труд» 17 августа

17 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» пройдет вечернее свечение аэростатов в рамках фестиваля воздухоплавания «Приволжская фиеста». Об этом сообщает АНО «Центр 800».
В зависимости от погодных условий мероприятие могут перенести или отменить — актуальная информация будет размещена в соцсетях фестиваля. Мероприятие начнется в 19:00. В начале мероприятия гостей ждут диджей-сет и интерактив. В 20:00 пройдет шоу с масштабными объектами от театра «Огненные люди» и свечением шаров. Под конец фестиваля выступит кавер-группа Brass Burgers. Вход на мероприятие свободный.
Уточняется, что вечером 17 августа усилят работу общественного транспорта, который идет через остановки «Центр Сормова» «Улица Культуры». Из центра Сормова можно будет добраться до других районов города и до станции метро «Буревестник».
Напомним, что 16 августа в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийская Волжская регата.
16+