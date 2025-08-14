Ричмонд
Мобильную приемную полиции развернули в зоне локального режима ЧС в Ростове

Пострадавшие при атаке БПЛА в Ростове могут обратиться в мобильную приемную полиции.

Источник: Комсомольская правда

После атаки БПЛА в зоне локального режима ЧС в центре Ростова-на-Дону развернули мобильную приемную полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Пострадавшие ростовчане смогут обратиться за оперативной помощью при утере документов или имущества, а также в случае правонарушений. Параллельно правоохранители следят за безопасностью и правопорядком в зоне, где действует режим ЧС.

— Полицейские призывают граждан, нуждающихся в помощи, обращаться в мобильную приемную, расположенную в непосредственной близости от места происшествия (пересечение переулка Газетного и улицы Лермонтовской), — говорится в сообщении ГУ МВД России по Ростовской области.

Также ростовчане могут обратиться за помощью по телефону доверия и по номерам дежурной части УМВД России по Ростову-на-Дону.

