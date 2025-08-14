Депутат Заксобрания проверил реализацию инициативных проектов в Иркутске

Исполнение проектов «Народных инициатив» в Правобережном округе Иркутска оценил депутат Законодательного Собрания Иркутской области Алексей Распутин. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Так, несколько из «Народных инициатив» были направлены на благоустройство. Например, на улице Марата идут работы по оборудованию молодёжного творческого пространства «Арт-резиденция» — они профинансированы из регионального и муниципального бюджетов. В настоящий момент в помещении идут отделочные работы. На улице Карпинской и в микрорайоне Падь Грязнуха идет обустройство спортивных площадок.
— На улице Карпинской в ходе проверки выявлены мелкие недочёты, которые подрядчик должен устранить до приёмки, — пояснил Алексей Распутин. — Несмотря на то, что объект ещё не принят, местные жители уже опробовали тренажёры. В Пади Грязнуха площадка забетонирована, идет установка спортивного оборудования. Мы обговорили с городским спортивно-методическим центром, на что надо обратить внимание при приёме объекта и во время его эксплуатации.
Еще один проект «Народных инициатив» предполагал покупку нового оборудования, в том числе акустической системы, для школы искусств в микрорайоне Зелёный. А точнее — для детского джазового ансамбля «Альтернатива». На эти цели было выделено 500 тысяч рублей. Сейчас все уже готово к использованию.
