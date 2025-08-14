Депутат Заксобрания проверил реализацию инициативных проектов в Иркутске

— На улице Карпинской в ходе проверки выявлены мелкие недочёты, которые подрядчик должен устранить до приёмки, — пояснил Алексей Распутин. — Несмотря на то, что объект ещё не принят, местные жители уже опробовали тренажёры. В Пади Грязнуха площадка забетонирована, идет установка спортивного оборудования. Мы обговорили с городским спортивно-методическим центром, на что надо обратить внимание при приёме объекта и во время его эксплуатации.