Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские парки временно отменили «Скидочный четверг» из-за проблем с интернетом

Акцию не проводят 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

Администрации парков «Советский» и им. 30-летия ВЛКСМ объявили о приостановлении популярной акции «Скидочный четверг» 14 августа. Причина — отсутствие стабильной интернет-связи в Омске.

Местным жителям напомнили, что, несмотря на неудобства, аттракционы продолжают работать в штатном режиме. Отдыхающие могут приобретать билеты в кассах парков как за наличный расчет, так и расплачиваясь банковскими картами.

Ранее «КП Омск» сообщила, что абоненты всех операторов сталкиваются с массовыми перебоями мобильного интернета.