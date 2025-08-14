Омские парки временно отменили «Скидочный четверг» из-за проблем с интернетом

Администрации парков «Советский» и им. 30-летия ВЛКСМ объявили о приостановлении популярной акции «Скидочный четверг» 14 августа. Причина — отсутствие стабильной интернет-связи в Омске.
Местным жителям напомнили, что, несмотря на неудобства, аттракционы продолжают работать в штатном режиме. Отдыхающие могут приобретать билеты в кассах парков как за наличный расчет, так и расплачиваясь банковскими картами.
Ранее «КП Омск» сообщила, что абоненты всех операторов сталкиваются с массовыми перебоями мобильного интернета.