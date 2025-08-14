В Калининградской области на два дня изменят расписание утренних поездов Гурьевского направления

В области на два дня изменят расписание утренних поездов Гурьевского направления. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».
«В связи с производством работ по замене стрелочных переводов на станции Дзержинская-Новая, 21 и 28 августа вносятся изменения в расписание движения утренних поездов Гурьевского направления», — говорится в сообщении.
Вносятся следующие изменения:
поезд сообщением Гурьевск-Новый — Голубево (отправление из Гурьевска — в 7:20) будет прибывать на станцию Голубево на 5 минут позже — в 8:20;
поезд сообщением Голубево — Калининград-Южный отправится со станции Голубево на 5 минут раньше — в 9:35.
Время прибытия и отправления по остальным станциям остаётся без изменений.
В конце июля из Калининграда в Балтийск и обратно пускали дополнительные поезда.