Жителей Волгоградской области предупредили о массовом отключении интернета

Уточняется, что ограничения коснутся не всего региона одновременно и будут связаны с обеспечением комплексной безопасности. Остальные мобильные сервисы продолжать работу.
Ранее в областном комитете информтехнологий обратились к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к таким ограничениям, подчеркнув, что меры направлены на безопасность как самих волгоградцев, так и важных объектов, расположенных на территории региона.
Волгоград вторую ночь подряд атакуют беспилотники ВСУ. Накануне, 13 августа, их обломки упали на крышу жилой 16-этажки в Тракторозаводском районе. В ночь на 14 августа из-за них вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе.
В эти же дни стало известно, что звонки в зарубежных мессенджерах стали недоступны для волгоградцев и других россиян — ограничение наложил Роскомнадзор.