Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Волгоградской области предупредили о массовом отключении интернета

Жителей Волгоградской области предупредили о временных ограничениях на работу мобильного интернета. Информацию разместили в Telegram мэрия Волжского и администрации многих районов.

Уточняется, что ограничения коснутся не всего региона одновременно и будут связаны с обеспечением комплексной безопасности. Остальные мобильные сервисы продолжать работу.

Ранее в областном комитете информтехнологий обратились к жителям региона с просьбой отнестись с пониманием к таким ограничениям, подчеркнув, что меры направлены на безопасность как самих волгоградцев, так и важных объектов, расположенных на территории региона.

Волгоград вторую ночь подряд атакуют беспилотники ВСУ. Накануне, 13 августа, их обломки упали на крышу жилой 16-этажки в Тракторозаводском районе. В ночь на 14 августа из-за них вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Красноармейском районе.

В эти же дни стало известно, что звонки в зарубежных мессенджерах стали недоступны для волгоградцев и других россиян — ограничение наложил Роскомнадзор.